Spillette ‘ICE Out’ alla Camera Opposizioni | governo in aula

Durante la seduta alla Camera, le opposizioni hanno richiesto chiarimenti sul ruolo delle forze di sicurezza, in particolare sull’intervento dell’Ice durante le Olimpiadi. La discussione si è concentrata sulla presenza di questa milizia, sollevando interrogativi sulla gestione delle forze dell’ordine in occasione di eventi di grande rilievo. La richiesta di un’informativa mira a fare luce su eventuali implicazioni e responsabilità delle istituzioni coinvolte.

Roma, 27 gen. (askanews) – "Intervengo per chiedere un'informativa in quest'aula del ministro degli Esteri ma soprattutto del ministro degli Interni sulla presenza negata, poi ammessa, poi vedremo, poi chissà, dell'Ice, la milizia trumpiana, squadracce di tagliagole, in occasione delle olimpiadi". Si tratta di "assassini di Stato che nella totale impunità attraversano le strade dell'America terrorizzando, rastrellando, deportando e uccidendo chiunque osi opporsi. Sparano in testa alle persone, rapiscono bambini di due anni usati come esche per catturare i genitori". Così il leader Avs Nicola Fratoianni, con una spilletta 'Ice out' appuntata sul bavero della giacca, come anche i suoi colleghi e le sue colleghe di partito.

