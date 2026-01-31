Tennistavolo atleti con o senza disabilità intellettive a Senigallia Special Olympics Team da tutta Italia

A Senigallia si sono appena conclusi tre giorni di tennis tavolo che hanno visto in campo atleti con e senza disabilità intellettive. Un evento che ha messo insieme team provenienti da tutta Italia, portando in città sport, competizione e anche tanta socialità. Le partite sono state intense, ma sono state soprattutto un modo per dimostrare che lo sport può essere accessibile a tutti, senza barriere.

Una tre giorni di sport, agonismo, ma ancor più socialità ed inclusione, a conferma che lo sport può essere davvero una attività per tutti. Senigallia ha ospitato lo scorso fine settimana le finali nazionali di tennistavolo Special Olympics, il movimento che unisce atleti – in questo caso pongisti – con o senza disabilità intellettive. Come si legge tra i suoi obiettivi, Special Olympics attraverso lo sport unificato, si pone l'obiettivo di diffondere un messaggio condiviso di inclusione, pace e valorizzazione delle persone con disabilità intellettive, affinché vengano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

