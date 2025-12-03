Giornata Mondiale della Disabilità | il Direttore Provinciale di Special Olympics premia i vertici di Torrione Eventi
In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, il Segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, Antonio Ferrara, e la Vicepresidente Anna Avallone hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte del Direttore Provinciale di Special Olympics, Michele Lionti. La targa al merito è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
