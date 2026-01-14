Educare allo sport | evento per lo sviluppo sostenibile

Da reggiotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del progetto "Get-È Tempo di Educazione Globale", promosso dal Cisp con il GAL Terre Locridee, supportato dall’Unione Europea e dalla strategia Olympism365 del Comitato Olimpico Internazionale, con il sostegno della Fundación SES, lunedì 19 gennaio, a partire dalle ore 16,30, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sviluppo sostenibile del territorio, il presidente della Regione in visita allo studio di Architettura cesenate

Leggi anche: Vent’anni di legge urbanistica. Le sfida delle città per il futuro: "Sì allo sviluppo, ma sostenibile"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sport, inclusione e sviluppo sostenibile: esperienze educative e prospettive future nella Locride · ilreggino.it.

Seminario | Eventi che lasciano il segno. Organizzare iniziative sostenibili e di valore sociale

Video Seminario | Eventi che lasciano il segno. Organizzare iniziative sostenibili e di valore sociale

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.