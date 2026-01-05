Scomparsa Daniela Ruggi trovati ' resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne possibile svolta nel caso

Sono stati trovati resti umani e un reggiseno vicino al casolare di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024. L’esito del test del DNA sul teschio ritrovato da due escursionisti sarà determinante per confermare l’identità della vittima. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta nell’indagine sulla scomparsa della 32enne, aprendo nuove piste e sviluppi nel caso.

Daniela Ruggi era scomparsa nel settembre 2024, solo l'esito del DNA effettuato sul teschio ritrovato da due escursionisti permetterà di capire se i resti appartengono proprio alla 32enne L'inchiesta sulla scomparsa di Daniela Ruggi potrebbe arrivare alla svolta: vicino al casolare in cui abitava la 32enne sono stati trovati resti umani e un reggiseno.

Scomparsa Daniela Ruggi, la mamma sul ritrovamento dei resti umani vicino casa: “Spera non sia lei” - Bisognerà capire, tramite accertamenti approfonditi, se il teschio trovato a Montefiorino sia recente o di tempi più antichi ... fanpage.it

Daniela Ruggi scomparsa, trovati resti e intimo vicino casa a Vitriola: attesa per il test del Dna - I resti umani trovati in un casolare nel Modenese potrebbero appartenere alla 32enne scomparsa nel settembre 2024. tag24.it

Saranno ulteriormente analizzati il teschio e i frammenti di indumenti femminili trovati nei pressi del casolare di Montefiorino dal quale è scomparsa ormai due anni fa Daniela Ruggi - facebook.com facebook

Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa x.com

