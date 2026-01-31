Svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi | suoi i resti in un casolare sull’Appennino

Gli investigatori hanno confermato che i resti trovati in un casolare sull’Appennino sono di Daniela Ruggi, scomparsa da oltre tre mesi. Due escursionisti hanno scoperto le ossa il primo gennaio in una torre diroccata, non lontano dalla zona dove era stata vista l’ultima volta. La donna era uscita di casa il 19 settembre, pochi giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Sassuolo, e da allora nessuno aveva più sue notizie. Ora si cerca di capire cosa sia successo.

I resti rinvenuti il 1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata sull'Appennino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa dalla sua abitazione il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l'ultima volta e dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Sassuolo in seguito ad un malore. A sporgere denuncia per la sua scomparsa era stato il sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi: suoi i resti in un casolare sull’Appennino Approfondimenti su Daniela Ruggi Svolta sulla scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in casolare a Modena La vicenda di Daniela Ruggi si chiude con una svolta definitiva. Scomparsa Daniela Ruggi, trovati 'resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne, possibile svolta nel caso Sono stati trovati resti umani e un reggiseno vicino al casolare di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La scomparsa di Daniela Ruggi - Storie italiane 30/10/2025 Ultime notizie su Daniela Ruggi Argomenti discussi: Svolta sulla scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in casolare a Modena; Daniela Ruggi scomparsa a Modena, svolta nell’indagine: sono suoi i resti trovati in un rudere; Scomparsa di Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere. Svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi: suoi i resti in un casolare sull’AppenninoI resti rinvenuti il 1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata sull'Appennino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa dalla sua abitazione il 19 settembre del 2024, dopo che il gi ... ilgiornale.it Scomparsa di Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonatoSvolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: appartengono a lei i resti di un corpo trovati da due escursionisti il primo gennaio in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione ... msn.com Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese x.com Daniela Ruggi trovata morta, la svolta nel caso: sono della 32enne i resti trovati nel rudere - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.