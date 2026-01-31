SuperG Crans Montana trionfa Malorie Blanc | Goggia seconda Melesi sfiora il podio

La svizzera Malorie Blanc ha vinto il supergigante di Crans Montana, battendo la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio. Sofia Goggia, che aveva mostrato segnali di ripresa, si è piazzata in seconda posizione. La gara si è accesa negli ultimi minuti, con Blanc che ha sferrato l’attacco decisivo e ha superato di poco le avversarie. Melesi, invece, è rimasta vicina al podio, ma alla fine non è riuscita a salire sul podio.

La giovane svizzera Malorie Blanc conquista il supergigante di Crans Montana davanti a una Sofia Goggia in netta ripresa. Roberta Melesi chiude quarta a un soffio dal podio, mentre Federica Brignone torna in gara in velocità dopo il lungo stop, pagando qualche imprecisione ma portando a termine una prova importante per ritrovare ritmo e sensazioni. Il supergigante femminile di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana si chiude con il successo della padrona di casa Malorie Blanc. La 21enne elvetica firma una prova solida e veloce, chiudendo in 1'17"34 e conquistando la vittoria nell'ultima gara femminile prima dei Giochi.

