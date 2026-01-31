A Crans Montana Blanc, la gara di SuperG si è svolta dopo la cancellazione di ieri. La prima posizione è occupata da un’atleta in testa davanti a Goggia, mentre Melesi segue a breve distanza. Brignone finisce al 13° posto. È l’ultima gara femminile prima dei Giochi di Milano-Cortina.

Sorpasso in testa al superG di Crans Montana: la 21enne Melorie Blanc segna il miglior tempo davanti a Sofia Goggia e Roberta Melesi nell'ultima gara femminile prima dei Giochi. La Svizzera ha chiuso in 1'17"34, 18 centesimi meglio di Sofia, in ripresa dopo qualche risultato sotto le aspettative. È il giorno del ritorno in velocità di Federica Brignone e dopo le conferme in gigante a Plan de Corones (sesta dopo 9 mesi senza gare per il grave infortunio), Fede è partita con il pettorale numero 9 e subito ha segnato un ottimo primo intermedio. Poi è andata in rotazione e altre piccole imperfezioni, anche segno della mancanza dalle competizioni da tempo tempo, l'hanno fatta finire a 1"28 da Blanc, per ora vale il 15° posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - SuperG, a Crans Montana Blanc in testa davanti a Goggia, poi Melesi. Brignone 13ª

La prima discesa di SuperG a Crans Montana si è conclusa con l’Italia protagonista.

Questa mattina a Crans Montana Sofia Goggia torna in pista e si piazza in testa nel SuperG, davanti a Melesi.

