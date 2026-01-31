La prima discesa di SuperG a Crans Montana si è conclusa con l’Italia protagonista. Sofia Goggia ha conquistato il secondo posto, mentre Federica Melesi si è piazzata subito dietro. Solo undicesima Federica Brignone. La gara, cancellata ieri a causa delle condizioni meteo, si è corsa oggi, segnando l’ultima prova femminile prima dei Giochi di Milano-Cortina. La conclusione di questa giornata conferma la buona forma delle azzurre in vista delle prossime competizioni.

Sorpasso in testa al superG di Crans Montana: la 21enne Melorie Blanc segna il miglior tempo davanti a Sofia Goggia e Roberta Melesi nell'ultima gara femminile prima dei Giochi. La Svizzera ha chiuso in 1'17"34, 18 centesimi meglio di Sofia, in ripresa dopo qualche risultato sotto le aspettative. È il giorno del ritorno in velocità di Federica Brignone e dopo le conferme in gigante a Plan de Corones (sesta dopo 9 mesi senza gare per il grave infortunio), Fede è partita con il pettorale numero 9 e subito ha segnato un ottimo primo intermedio. Poi è andata in rotazione e altre piccole imperfezioni, anche segno della mancanza dalle competizioni da tempo tempo, l'hanno fatta finire a 1"28 da Blanc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - SuperG, a Crans Montana è grande Italia! Goggia seconda, poi Melesi. Brignone undicesima

Questa mattina a Crans Montana si corre il SuperG di sci alpino.

