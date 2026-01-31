Super podio di Goggia a Crans Montana | è seconda in superG e punta le Olimpiadi

Sofia Goggia si prende il secondo posto nel superG di Crans Montana. L’azzurra corre forte sulla pista svizzera e si conferma tra le migliori al mondo. Con questa prestazione, punta già alle Olimpiadi di febbraio.

Crans Montana, 31 gennaio 2026 – Vola sulla pista di Crans Montana Sofia Goggia. L’Azzurra sale sul secondo gradino del podio in Coppa del Mondo, per il superG in programma nella giornata di oggi e consolida anche la posizione in Classifica Generale (280 punti). Vince la padrona di casa Malorie Blanc con il tempo di 1’17?34. L’atleta tricolore si distanzia di soli 18 centesimi. Terza invece l’americana Breezy Johnson, a 36 centesimi dalla vincitrice. “Non è stato facile gareggiare qui per quello che è successo – dice Sofia Goggia, come riporta fisi.org –. Il pensiero di quel dramma mi ha accompagnato per tutto questo mese, sapendo di dover gareggiare proprio in questa località.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La svizzera Malorie Blanc ha vinto il supergigante di Crans Montana, battendo la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio.

Sofia Goggia si prende un secondo posto nel superG di Crans Montana, mostrando di essere già in forma in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina.

