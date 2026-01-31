Goggia batte un colpo è seconda nel superG a Crans Montana | Pensare alle Olimpiadi mi gasa Rimandata Brignone al rientro in velocità

Sofia Goggia si prende un secondo posto nel superG di Crans Montana, mostrando di essere già in forma in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La bergamasca si sente “gasa” dall’andamento della stagione e pensa già alle sfide più grandi. La gara, segnata dall’annullamento della discesa a causa delle condizioni meteo, ha visto la 21enne padrona di casa Malorie Blanc vincere con un tempo di 1’17”34, a soli 18 centesimi dalla seconda classificata. Intanto, Rebecca Brignone torna in velocità, mentre Gogg

Sofia Goggia lancia un segnale positivo in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina, classificandosi seconda nel superG di Crans Montana – località ancora scossa dalla tragedia di capodanno, dove ieri è stata annullata la discesa dopo le prime sei partenze – a soli 18 centesimi da Malorie Blanc, 21enne padrona di casa che ha trionfato con il tempo di 1’17?34. Male Federica Brignone, diciassettesima al rientro in velocità dopo il grave infortunio che l’ha tenuta fuori quasi un anno. “Non mi è venuta la gara come pensavo di interpretare”, ha dichiarato la sciatrice azzurra a fine gara. Brignone aveva soli tre giorni di allenamento nelle gambe e dopo una buona partenza, ha perso parecchi decimi a causa di un pericoloso slittamento che ne ha condizionato la prestazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

