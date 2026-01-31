Il film di Beth de Araújo è stato premiato al festival del cinema indie fondato da Robert Redford e in scena a Park City, nello Utah. Josephine, il dramma familiare di Beth de Araújo, con protagonisti Channing Tatum, Gemma Chan e il debuttante Mason Reeves, ha vinto il Grand Jury Prize al Sundance Film Festival 2026, oltre al premio del pubblico per il cinema narrativo statunitense. Al contempo, Nuisance Bear ha vinto il premio dedicato ai documentari USA. Diversi lungometraggi vincitori a Park City hanno già attirato l'attenzione dei distributori, come accade in questi casi, interessati a portarli nelle sale o in streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sundance 2026: Josephine di Channing Tatum ha vinto il Grand Jury Prize

Approfondimenti su Sundance Festival

Durante la première di Josephine, Channing Tatum ha condiviso emozioni sincere, affermando come l'evento lo abbia portato a riflettere sul suo ruolo di padre.

In questo articolo si approfondisce la recente dichiarazione di Channing Tatum riguardo ai rischi di spoiler e alla sua esperienza nel settore cinematografico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sundance Festival

Argomenti discussi: Premi del Sundance Film Festival 2026: trionfa 'Josephine'; Channing Tatum si commuove alla première di Josephine: Mi ha fatto riflettere sul mio ruolo di padre; Channing Tatum in lacrime alla prima mondiale di Josephine; Josephine vince il Sundance, la violenza negli occhi di una bambina.

Sundance 2026: Josephine di Channing Tatum ha vinto il Grand Jury PrizeIl film di Beth de Araújo è stato premiato al festival del cinema indie fondato da Robert Redford e in scena a Park City, nello Utah. movieplayer.it

Sundance 2026, tutti i premi dell’ultima edizioneCon la proclamazione dei titoli più apprezzati, al Ray Theatre di Park City si chiude una edizione molto particolare dello storico appuntamento con il ... ciakmagazine.it

In 1999, at just 19, Channing Tatum worked as a stripper at a Tampa club—performing under the name Chan Crawford. - facebook.com facebook