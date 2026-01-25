Channing Tatum si commuove alla première di Josephine | Mi ha fatto riflettere sul mio ruolo di padre

Durante la première di Josephine, Channing Tatum ha condiviso emozioni sincere, affermando come l'evento lo abbia portato a riflettere sul suo ruolo di padre. L'anteprima del film ha coinvolto pubblico e cast, lasciando un’impronta significativa sull’attore. Un momento di autenticità che evidenzia l’importanza delle emozioni genuine nel mondo dello spettacolo e nelle relazioni familiari.

La prima mondiale di Josephine ha conquistato pubblico e cast, con un Channing Tatum profondamente segnato dall'esperienza. Un film che non cerca solo applausi, ma un contatto emotivo autentico con chi lo guarda. Alla premiere di Josephine al Sundance 2026, Channing Tatum confessa di aver pianto più volte durante la proiezione. Il film, scritto e diretto da Beth de Araújo, lo ha portato a riconsiderare il rapporto con sua figlia e il modo di comunicare. Il caso "Josephine" e le lacrime in sala La mattina dopo la première a Park City era chiaro che Josephine fosse diventato il primo fenomeno Sundance del 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

