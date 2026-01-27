In questo articolo si approfondisce la recente dichiarazione di Channing Tatum riguardo ai rischi di spoiler e alla sua esperienza nel settore cinematografico. L’attore, noto per il suo ruolo in Gambit, ha condiviso il suo punto di vista su come affronta le anticipazioni sui film Marvel, evidenziando anche un episodio di lezione appresa nel tempo. Un approfondimento utile per chi segue le produzioni Marvel e i volti noti del cinema.

L'interprete di Gambit nel MCU ha risposto in modo ironico a una domanda sul prossimo film della Marvel diretto dai fratelli Russo. Channing Tatum ha risposto in modo ironico a una domanda su Avengers: Doomsday, rivelando che il cast del nuovo film del MCU deve prestare molta attenzione agli spoiler. Da sempre le star sono state un po' in difficoltà nel tentativo di non rivelare anticipazioni dei progetti tratti dai fumetti e l'interprete di Gambit sembra sia nella stessa situazione. Il commento di Tatum sugli spoiler E! News ha infatti chiesto all'attore la sua reazione alla rivelazione, compiuta con uno dei teaser ufficiali, del ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Channing Tatum e il rischio spoiler: "Ho imparato la mia lezione"

Approfondimenti su Channing Tatum

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Channing Tatum

Argomenti discussi: Avengers: Doomsday, Channing Tatum e il rischio spoiler: Ho imparato la mia lezione; Avengers: Doomsday, uno scontro inaspettato coinvolgerebbe Steve Rogers: ecco di chi si tratta; Avengers: Doomsday, la scena iniziale PAZZESCA è trapelata [RUMOR]; Avengers: Doomsday, un supereroe non farà parte del cast.

Avengers: Doomsday riporterà Gambit di Channing Tatum in azioneI Marvel Studios hanno annunciato il primo gruppo di eroi coinvolti in Avengers: Doomsday e tra questi rientra anche Gambit, interpretato da Channing Tatum in Deadpool & Wolverine. I Marvel Studios ... comingsoon.it

Avengers: Doomsday, Channing Tatum potrebbe non tornare nei panni di GambitLe parole sibilline di Channing Tatum lasciano intendere che l'attore potrebbe interpretare un personaggio diverso da Gambit, anche se l'ipotesi è piuttosto remota. Il ritorno di Gambit in Avengers: ... movieplayer.it

Ho pianto cinque, sei, sette volte durante la proiezione", ha raccontato Channing Tatum dopo aver visto Josephine per la prima volta al Sundance 2026. L’attore, visibilmente colpito dal film, si è lasciato andare a una confessione che non è passata inosservat - facebook.com facebook