Minimarket è la nuova serie comedy ideata da Filippo Laganà con Kevin Spacey protagonista | è su RaiPlay Trama cast anticipazioni

Annunciata a sorpresa a Napoli, in estate, durante la presentazione dei palinsesti invernali della Rai, finalmente la serie comedy Minimarket è disponibile in streaming on demand. Ideata, scritta e recitata da Filippo Laganà, racconta una storia brillante, a tratti surreale e decisamente fuori dagli schemi. A fare rumore, però, è soprattutto la presenza di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che ha accettato l’invito di Laganà senza riserve. Quando e dove va in onda la serie. Minimarket debutta in esclusiva su RaiPlay oggi, venerdì 26 dicembre, con le prime cinque puntate. La serie è composta da 10 episodi complessivi, diretti da Sergio Colabona, e distribuiti in due boxset: il secondo, con le altre cinque puntate, sarà disponibile dal 9 gennaio, sempre in streaming. 🔗 Leggi su Amica.it

