Pari opportunità ed educazione affettiva | finanziato il progetto del Liceo Paolo Anania De Luca di Avellino

La Regione Campania ha approvato e finanziato 346 progetti scolastici, tra cui quello del Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, dedicato a pari opportunità ed educazione affettiva. Con un investimento totale di 2 milioni di euro, l’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della gestione delle emozioni tra gli studenti, rafforzando così il ruolo dell’istruzione nella crescita civile e sociale.

Pari opportunità ed educazione affettiva nelle scuole: dalla Regione 2 milioni di euro per 346 progetti

