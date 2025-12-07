Ricorso contro la bocciatura il Tar conferma | chi consegue il diploma con ammissione con riserva non può più essere retrocesso alla classe precedente Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pubblicato la sentenza numero 204262025, depositata il 17 novembre scorso che ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da uno studente contro la bocciatura disposta dal Consiglio di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ricorso TAR bocciatura offre ai genitori una possibilità di contestare valutazioni ingiustificate e ottenere ammissione con riserva. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti.

Maturità, voto finale 47/100, studente fa ricorso, ma il Tribunale conferma la bocciatura. Respinte tutte le contestazioni: "Le griglie numeriche sono motivazione sufficiente per il giudizio"

