Crescono potere d’acquisto e risparmio delle famiglie ma la spesa resta debole

Il reddito disponibile cresce del 2% e la propensione al risparmio tocca l’11,4%, ma la spesa delle famiglie resta contenuta. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie italiane registrano un aumento significativo, raggiungendo, al netto del periodo Covid, i livelli massimi dal terzo trimestre del 2009. Secondo i dati dell’Istat, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 2% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali ha segnato un incremento modesto dello 0,3%. La propensione al risparmio è stimata all’11,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali sul trimestre precedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

