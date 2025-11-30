Pogba il suo Monaco batte a sorpresa il PSG L’ex centrocampista della Juve suona la carica dopo l’impresa | Adesso puntiamo in alto Parole da leader vero

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogba, l’ex bianconero torna in campo per 5 minuti contro il PSG. L’ex Manchester United ha arringato la folla: serve più atmosfera. Paul Pogba sta riguadagnando spazio, passo dopo passo, dopo la lunga assenza tra infortuni e squalifiche. Il campione del mondo 2018 ha fatto la sua seconda apparizione con la maglia del Monaco, giocando 5 minuti nel match contro il PSG, concluso con una vittoria a sorpresa per 1-0 allo stadio Louis II. L’episodio più clamoroso è avvenuto al termine della partita. Estasiato dal risultato, l’ex Juventus è andato incontro ai tifosi nella tribuna dell’impianto per saluti e applausi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pogba il suo monaco batte a sorpresa il psg l8217ex centrocampista della juve suona la carica dopo l8217impresa adesso puntiamo in alto parole da leader vero

© Juventusnews24.com - Pogba, il suo Monaco batte a sorpresa il PSG. L’ex centrocampista della Juve suona la carica dopo l’impresa: «Adesso puntiamo in alto». Parole da leader vero

Scopri altri approfondimenti

pogba suo monaco battePogba è già un leader al Monaco: ecco cosa ha detto ai tifosi dopo la vittoria contro il Psg - L'ex Juventus è entrato all'86' al posto di Minamino quando la squadra monegasca era ... Segnala tuttojuve.com

pogba suo monaco battePogba ancora in campo: come è andata e il botta e risposta con i tifosi - Contro il PSG, Pogba è entrato all’86’ al posto di Minamino, con il Monaco avanti 1- Da ilbianconero.com

Pogba torna in campo e il Monaco batte Il Psg: l'ex Juve alla fine di un incubo! - L'ex centrocampista della Juve ha trovato spazio anche nella sfida casalinga della Ligue 1 contro il Psg, vinta dai padroni di casa per 1- Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pogba Suo Monaco Batte