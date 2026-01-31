Stellantis torna a investire in Italia. L’azienda annuncia un piano industriale con più produzione e nuovi modelli, puntando su investimenti mirati in diverse fabbriche del Paese. I dettagli non sono ancora ufficiali, ma la notizia fa sperare in nuovi posti di lavoro e una ripresa per il settore automobilistico italiano.

Stellantis ha ufficialmente rilanciato il proprio impegno in Italia con un piano industriale ambizioso che prevede un aumento della produzione, nuovi modelli e investimenti mirati in diverse sedi del Paese. L’annuncio è arrivato durante il Tavolo Automotive, tenutosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy e presieduto da Adolfo Urso, con la partecipazione di rappresentanti del settore, istituzioni, regioni e sindacati. Emanuele Cappellano, responsabile dell’area Enlarged Europe & European Brands e di Stellantis Pro One, ha confermato l’importanza strategica dell’Italia per il gruppo, sottolineando che il Paese rimane al centro delle strategie produttive e di sviluppo del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis rilancia in Italia con investimenti mirati e un piano produttivo rinnovato

Approfondimenti su Stellantis Italia

Ultime notizie su Stellantis Italia

Stellantis conferma impegni per l'Italia, nuovi modelli e più produzioneStellantis conferma gli impegni per l'Italia e rilancia la produzione, in aumento già nel 2026 grazie a nuovi modelli in arrivo, con meno cassa integrazione e oltre 500 assunzioni. ansa.it

Stellantis rilancia sull’Italia: produzione in aumento già dal 2026. La promessa del capo europeo CappellanoProduzione in crescita dal 2026 con nuovi modelli e turni aggiuntivi da Mirafiori a Melfi e Atessa. Termoli ancora in attesa di una decisione ufficiale di ACC. milanofinanza.it

