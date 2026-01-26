Fine vita l’appello dei medici di Firenze | Basta incertezze serve una legge nazionale

I medici di Firenze chiedono regole più chiare e tutele definite per il fine vita, sottolineando la necessità di una legge nazionale che riduca le incertezze attuali. L’obiettivo è garantire rispetto e dignità alle persone in fase terminale, attraverso un quadro normativo uniforme e condiviso. La richiesta mira a migliorare la qualità delle cure e a tutelare le scelte dei pazienti con maggiore certezza e trasparenza.

FIRENZE – Regole certe e tutele chiare. È questo che chiedono i medici fiorentini quando si parla di fine vita. Non c’è più spazio per i rinvii. Serve urgentemente una legge quadro nazionale. L’appello è arrivato forte e chiaro dalla sede dell’Ordine dei Medici di Firenze. Sabato scorso oltre cento professionisti si sono riuniti per il convegno sull’autodeterminazione. Al centro del dibattito, la necessità di uscire dall’incertezza normativa che pesa su pazienti e dottori. “Il fine vita coinvolge la nostra responsabilità etica e la relazione di cura”, ha spiegato Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Il caso delle gemelle Kessler riapre il cantiere sul fine vita, Zullo: "Presto una legge nazionale. I medici non aiutino a morire" Un film e un dibattito sul fine vita con l’ordine dei medici di FirenzeA Firenze, si terrà la proiezione di un film seguita da un dibattito sul tema del fine vita. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Fine vita, l'Emilia-Romagna rivedrà la delibera. De Pascale: Serve una legge comune di tutte le Regioni; Galles: legge sul suicidio assistito al parlamento di Cardiff. Il no e l’appello alla preghiera della comunità cattolica; Iran. La Fisascat Cisl al presidio organizzato dalla Cisl a Roma davanti l’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran; Pizzaballa, la gente vuole vivere una vita dignitosa in Terra Santa e in Iran. Fine vita, l'appello dei medici di Firenze: Basta incertezze, serve una legge nazionaleFIRENZE - Regole certe e tutele chiare. È questo che chiedono i medici fiorentini quando si parla di fine vita. Non c'è più spazio per i rinvii. Serve urgentemente una legge quadro nazionale. L'appell ... msn.com Fine vita, dibattito apertoAl termine della proiezione è previsto un dibattito aperto, moderato dai consiglieri Massimo Martelloni e Maria Grazia Mori, insieme a Comi, per discutere aspetti etici, clinici e di relazione ... nove.firenze.it Auguri a Corrado Augias! Giornalista, scrittore e conduttore noto per la sensibilità laica, oltre a sostenere battaglie di civiltà per il nostro paese come quelle per l'autodeterminazione sul fine vita, ha scritto diverse opere in cui analizza con un taglio non confessi facebook Zaia all'evento leghista: "No alla destra fondamentalista, serve una legge sul fine vita" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.