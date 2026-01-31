Stellantis aumenta la produzione | Tre nuovi modelli a Pomigliano

Stellantis annuncia un incremento della produzione con tre nuovi modelli a Pomigliano. L’azienda punta su Pomigliano e Melfi per sostenere il crescita, mentre Mirafiori continuerà a lavorare fianco a fianco. La decisione si traduce in più posti di lavoro e meno cassa integrazione, secondo quanto comunicato dall’azienda al tavolo.

Saranno Pomigliano e Melfi a trainare quest’anno, insieme con Mirafiori, l’aumento della produzione e la riduzione della cassa integrazione annunciati da Stellantis al tavolo sull’automotive convocato ieri dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Un impegno messo nero su bianco dal responsabile per l’Europa del gruppo automobilistico, Emanuele Cappellano, che ha anche ricordato i 7 miliardi di acquisti da fornitori italiani nel 2025. Una quota confermata anche per quest’anno. Un piccolo spiraglio in una situazione che resta critica. Ieri, mentre era in corso l’incontro sull’automotive, c’è stato un presidio dei lavoratori organizzato da tutte le sigle dei metalmeccanici per denunciare «la grave crisi di un settore fondamentale per il Paese». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

