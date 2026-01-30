Stellantis | nuovi modelli e assunzioni ma serve piano per rilancio settore

A Milano, Stellantis annuncia nuovi modelli e assunzioni, puntando a aumentare la produzione. Tuttavia, il settore ha bisogno di un piano chiaro per tornare a crescere e rilanciarsi sul mercato.

Milano, 30 gen. (askanews) – Nuovi modelli, aumento della produzione con riduzione della cassa e nuove assunzioni. Il numero uno europeo di Stellantis, Emanuele Cappellano, porta diverse novità positive al Tavolo Automotive convocato dal Ministro Urso al Mimit e rassicura: “confermiamo l’impegno per l’Italia che continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel futuro del gruppo”. Ma avanza anche delle richieste: un piano nazionale per ridare competitività al settore con al centro il tema dei costi dell’energia e del lavoro che “ci penalizzano” e creano un “contesto industriale non attrattivo per nuovi investimenti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Stellantis Milano

Stellantis annuncia tre nuovi modelli a Pomigliano e conferma che la nuova 500 uscirà nel 2030 da Mirafiori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il TRACOLLO di STELLANTIS: posti di lavoro a RISCHIO

Ultime notizie su Stellantis Milano

Argomenti discussi: Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis chiude il 2025 al secondo posto fra gli OEM sul mercato auto UE30; Stellantis archivia un 2025 in crescita: 2,4 milioni di immatricolazioni, con Ducato e Panda tra i modelli più venduti; Stellantis, il milione di auto in Italia è ancora alla portata? Cosa è andato storto e da dove sta ripartendo il ceo Filosa; Arriva la Jeep Compass plug?in: prezzi da 45.900 euro, ecco versioni e allestimenti | Quattroruote.it.

Stellantis: nuovi modelli e assunzioni, ma serve piano per rilancio settoreMilano, 30 gen. (askanews) – Nuovi modelli, aumento della produzione con riduzione della cassa ... msn.com

Stellantis: arrivano nuovi modelli a Melfi e Atessa, ma Cassino rimane nel limboIl numero uno dell’Europa Cappellano al tavolo automotive: su Termoli prorogata la produzione di motori dopo il 2030 per compensare la gigafactory che ... repubblica.it

NUOVI MODELLI IN ARRIVO: STELLANTIS RIVELA IL FUTURO DELLO STABILIMENTO DI POMIGLIANO Oggi si è tenuto un cruciale incontro al MIMIT con il Tavolo Automotive, dove Stellantis ha confermato la centralità dell'Italia nei suoi piani futuri. Emanue facebook