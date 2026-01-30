Stellantis annuncia tre nuovi modelli a Pomigliano e conferma che la nuova 500 uscirà nel 2030 da Mirafiori. Il responsabile europeo Emanuele Cappellano ha parlato al ministero delle Imprese, svelando i piani del gruppo. Tra le novità, ci sono anche la ripartenza di Alfa Romeo a Cassino e una nuova Panda. La casa automobilistica si prepara a investire pesantemente sul mercato italiano nei prossimi anni.

Nel momento dell’attesa arrivano le prime novità. Serviranno ancora mesi alla Commissione europea per formalizzare la sua proposta di revisione del blocco assoluto alla vendita di auto nuove con motore a benzina a partire dal 1° gennaio 2035. Il taglio delle emissioni di CO2 del 100% può passare al 90%, lasciando aperto uno spiraglio che all’Italia comunque non sembra bastare. In questo scenario, filtrano le prime anticipazioni sul Piano Strategico Stellantis che sarà presentato il 21 maggio prossimo e che sembra prevedere il rilancio della produzione negli stabilimenti del nostro Paese grazie affidandoli la realizzazione di modelli di grande diffusione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stellantis: "Tre nuovi modelli a Pomigliano, dal 2030 la nuova 500 a Mirafiori"

Approfondimenti su Stellantis Pomigliano

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stellantis Pomigliano

Argomenti discussi: Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis chiude il 2025 al secondo posto fra gli OEM sul mercato auto UE30; Stellantis archivia un 2025 in crescita: 2,4 milioni di immatricolazioni, con Ducato e Panda tra i modelli più venduti; Stellantis, il milione di auto in Italia è ancora alla portata? Cosa è andato storto e da dove sta ripartendo il ceo Filosa; Mercato auto in Ue, Stellantis chiude il 2025 con 2,4 milioni di vendite e la leadership nell’ibrido.

Stellantis: arrivano nuovi modelli a Melfi e Atessa, ma Cassino rimane nel limboIl numero uno dell’Europa Cappellano al tavolo automotive: su Termoli prorogata la produzione di motori dopo il 2030 per compensare la gigafactory che ... repubblica.it

I piani di Stellantis per l'Italia, nuovi modelli e aumento della produzioneNel corso del Tavolo Automotive, Stellantis ha ribadito la centralità dell'Italia e ha illustrato gli investimenti per rilanciare la produzione ... msn.com

Stellantis ha un piano: 90mila vetture in un anno, 2mila nuovi posti di lavoro, 200 milioni di euro, almeno sei modelli. Mirafiori No, Tafaroui, in Algeria. Si invitano anche le imprese dell’indotto torinese a trasferirsi. Dai amici imprenditori completiamo insieme l facebook