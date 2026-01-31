Processo Regeni | nuovo avvio a febbraio Stato incaricherà esperti per la difesa

A febbraio il processo per l’omicidio di Giulio Regeni riprenderà. Dopo mesi di stop, il tribunale ha deciso di ripartire, incaricando lo Stato di affidare esperti per la difesa degli imputati. La decisione arriva dopo che il dibattimento era stato annullato per una questione costituzionale che aveva messo in dubbio il diritto di difesa.

Il processo per l’omicidio di Giulio Regeni riprenderà a febbraio, dopo un’annullamento del dibattimento dovuto a una lacuna costituzionale che metteva a rischio il diritto di difesa degli imputati. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma del codice di procedura penale che non prevedeva il finanziamento da parte dello Stato per i consulenti tecnici nominati dalle difese in caso di giudizio in assenza. Questa decisione, arrivata il 30 gennaio 2026, ha rimosso l’ultimo ostacolo che rallentava il procedimento davanti alla Corte d’assise di Roma. Il caso riguarda gli imputati egiziani, non presenti in aula, per i quali il giudizio è stato autorizzato in assenza a causa dell’assenza di cooperazione da parte del governo egiziano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Processo Regeni: nuovo avvio a febbraio, Stato incaricherà esperti per la difesa Approfondimenti su Giulio Regeni Regeni, l’udienza alla Consulta dopo lo stop al processo. I legali degli imputati: “Difesa negata”. L’avvocatura dello Stato: “Nessun vulnus” Dopo dieci anni, si apre un nuovo capitolo nel caso Regeni, con l’udienza alla Consulta dopo lo stop al processo. Giulio Regeni, riprende a febbraio processo ai quattro 007 egiziani A febbraio riparte il processo contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giulio Regeni Argomenti discussi: Giulio Regeni, i genitori attaccano il Governo Meloni: Italia amica dell'Egitto tanto da perdere la dignità. Giulio Regeni, i genitori attaccano il Governo Meloni: Italia amica dell'Egitto tanto da perdere la dignitàCaso Giulio Regeni, la Consulta sblocca il processo. I genitori a Propaganda Live presentano il documentario e criticano rapporti Italia-Egitto ... virgilio.it Caso Regeni, la Consulta accoglie il ricorso: riparte il processoCaso Regeni, la Consulta accoglie il ricorso: spese tecniche a carico dello Stato e diritto di difesa garantito. notizie.it Caso Regeni, il processo può riprendere: la decisione della Consulta >> https://buff.ly/eKifRG0 - facebook.com facebook Consulta: processo Regeni, vanno anticipati dallo Stato gli onorari del consulente tecnico di parte ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/consulta-p… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.