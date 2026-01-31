Statale 36 l’arteria olimpica | cantieri e ultimi ritocchi causano ulteriori code

La Statale 36, conosciuta come l’arteria olimpica, resta un incubo per chi viaggia tra Lecco e la Brianza. I cantieri e i lavori degli ultimi ritocchi rallentano tutto e creano code infinite. Chi passa di lì si trova spesso bloccato per ore, anche per appena 15 chilometri. I pendolari sono ormai abituati, ma la situazione resta difficile e fastidiosa.

Lecco – Un labirinto senza vie di uscita. Tre ore per percorrere 15 chilometri tra la Brianza e Lecco. È così da una settimana. Mentre automobilisti e camionisti restano imprigionati in coda sulla Statale 36, le polemiche corrono veloci, insieme alla rabbia per giornate perse in colonna. È l’altra faccia della medaglia delle Olimpiadi invernali. Per terminare in tempo i lavori sulla Statale 36, la superstrada dei Giochi di Milano Cortina 2026, su cui si sposteranno migliaia di atleti, addetti ai lavori e spettatori per raggiungere i campi di gara sparsi tra Milano e la Valtellina, è stata trasformata in un cantiere unico: tratti da asfaltare, guardrail da installare, cartelli da posizionare, segnaletica a terra da disegnare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La corsa contro il tempo sulla Statale 36 tiene con il fiato sospeso automobilisti e residenti.

Sono in corso gli ultimi interventi sulla Statale 36, strada strategica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

