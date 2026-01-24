Sono in corso gli ultimi interventi sulla Statale 36, strada strategica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La chiusura temporanea di alcuni tratti permette di completare i lavori necessari per garantire sicurezza e funzionalità. Questo intervento rappresenta un passo importante verso la preparazione delle infrastrutture in vista dell’evento, con particolare attenzione alla viabilità e alla mobilità delle aree coinvolte.

Lecco – Volata finale per gli ultimi ritocchi alla Statale 36, la superstrada per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. A un paio di settimane dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi con l’accensione del tripode a cinque cerchi e dalle prime gare in programma a Livigno e Bormio, in Valtellina, i tecnici di Anas stanno finendo alcuni interventi di messa in sicurezza e sistemazione della 36, per accogliere al meglio atletici, tecnici, addetti ai lavori, spettatori e turisti diretti verso appunto i campi di gara tra Milano e la Valtellina, e che si uniranno agli oltre 115mila automobilisti che già la percorrono quotidianamente nei tratti più trafficati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Olimpiadi, sprint finale: ultimi cantieri sulle strade. Chiusa la Statale 36

