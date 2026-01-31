Startup ferraresi volano in Silicon Valley con il progetto Startuper

Le startup di Ferrara sono volate a San Francisco, in California, per la conclusione del progetto Startuper. La visita ha visto imprenditori e investitori incontrarsi e discutere di nuove idee, in un viaggio che mira a rafforzare le imprese innovative dell’Emilia-Romagna.

Team selezionati da Unife, Sipro e Gate Rei a confronto con investitori e big dell’innovazione per crescere sui mercati internazionali Le startup regionali selezionate sono Dabohn, attiva nel settore della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale per l’industria, e Human maple, specializzata in soluzioni per l’economia circolare e il riciclo dei mozziconi di sigaretta. La Field visit consentirà loro di rafforzare il posizionamento strategico, consolidare i modelli di sviluppo e confrontarsi con investitori e operatori internazionali. “Startuper dimostra concretamente il valore della collaborazione tra università, partner, imprese e network internazionali - aggiunge Paolo Govoni, amministratore unico di Sipro -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

