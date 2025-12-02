Dalla Puglia alla Silicon Valley | giovane brindisino conquista la Harvard delle startup

Brindisireport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Tra le numerose startup candidate, i riflettori sono stati puntati su quella di Oliviero Pinotti, fasanese di 23 anni, la cui Solstis.ai è stata selezionata da Y Combinator - il più prestigioso acceleratore di startup al mondo - per il batch Winter 2026. Il programma californiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

puglia silicon valley giovaneDalla Puglia alla Silicon Valley: giovane brindisino conquista la "Harvard delle startup" - Oliviero Pinotti, 23enne fasanese, ammesso nel prestigioso acceleratore che ha lanciato Airbnb e Dropbox. Lo riporta brindisireport.it

Rinnovabili e transizione: «Puglia la Silicon Valley ma ora il mix energetico» - All’interno di uno scenario internazionale che vede l’Italia accelerare sulla produzione di energia “verde”, la Puglia continua ad essere la regina del settore. Come scrive quotidianodipuglia.it

Energia: nel futuro della Puglia c'e' Hydrogen Valley (Rep) - Il combustibile del futuro in Puglia non e' piu' solo una sperimentazione, ma una realta' in consolidamento. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Puglia Silicon Valley Giovane