Dalla Puglia alla Silicon Valley | giovane brindisino conquista la Harvard delle startup
FASANO - Tra le numerose startup candidate, i riflettori sono stati puntati su quella di Oliviero Pinotti, fasanese di 23 anni, la cui Solstis.ai è stata selezionata da Y Combinator - il più prestigioso acceleratore di startup al mondo - per il batch Winter 2026. Il programma californiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dalla Puglia alla Silicon Valley: giovane brindisino conquista la "Harvard delle startup" - Oliviero Pinotti, 23enne fasanese, ammesso nel prestigioso acceleratore che ha lanciato Airbnb e Dropbox. Lo riporta brindisireport.it
