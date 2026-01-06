Crisi archiviata, ora testa all'attuazione del Pug e ai Giochi del Mediterraneo.

Il ritorno alla stabilità permette di concentrarsi sulle priorità della città. Con la riorganizzazione della Giunta comunale, si apre una nuova fase per l’amministrazione di Francavilla. Ora, l’attenzione si rivolge all’attuazione del Piano Urbanistico Generale e alla preparazione dei Giochi del Mediterraneo, eventi che rappresentano un’opportunità importante per lo sviluppo locale.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del movimento politico “Idea per Francavilla”.Con la definizione dei nuovi assetti della Giunta comunale si apre una fase diversa per l'amministrazione cittadina. “Idea per Francavilla” sceglie deliberatamente di non tornare su quanto accaduto nelle settimane. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

