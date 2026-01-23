Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione | pusher pizzicato e denunciato

Da monzatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, vicino alla stazione, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante l’operazione sia stata condotta in piena luce, il pusher è stato individuato e denunciato per aver effettuato lo scambio illecito davanti a testimoni e passanti. L’intervento conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare le aree pubbliche e contrastare il consumo di droga.

Hanno fatto tutto alla luce del sole, ma quello scambio non è passato inosservato agli agenti della Locale. È successo a Monza, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, quando nei pressi della stazione la pattuglia del Nucleo intervento rapido motociclisti ha notato uno strano scambio tra due.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Monza, spaccio vicino al canale Villoresi. La polizia arresta un pusher già pluri denunciatoA Monza, vicino al canale Villoresi, la polizia ha arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

Degrado e spaccio vicino alla stazione: scattano le misure di prevenzione a UdineLe forze dell'ordine di Udine hanno avviato una serie di interventi per contrastare degrado e spaccio di droga nelle vicinanze della stazione ferroviaria, tra via Buttrio e via Giulia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione: pusher pizzicato e denunciato; Spaccio nei parchi e vicino alle scuole: due arresti e dosi di crack sequestrate; Monza, spaccio vicino al canale Villoresi. La polizia arresta un pusher già pluri denunciato; Spaccio di crack agli studenti, due arresti della polizia a Cuneo.

Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione: pusher pizzicato e denunciatoHanno fatto tutto alla luce del sole, ma quello scambio non è passato inosservato agli agenti della Locale. È successo a Monza, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, quando nei pressi della stazione ... monzatoday.it

pomeriggio di spaccio vicinoSpaccio vicino a un bar, arrestato 34enne a ViareggioUn controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga nel pomeriggio di ieri a Viareggio, dove i carabinieri del Nucleo operativo e ... gonews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.