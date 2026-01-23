Pomeriggio di spaccio vicino alla stazione | pusher pizzicato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri, vicino alla stazione, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante l’operazione sia stata condotta in piena luce, il pusher è stato individuato e denunciato per aver effettuato lo scambio illecito davanti a testimoni e passanti. L’intervento conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare le aree pubbliche e contrastare il consumo di droga.

Hanno fatto tutto alla luce del sole, ma quello scambio non è passato inosservato agli agenti della Locale. È successo a Monza, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, quando nei pressi della stazione la pattuglia del Nucleo intervento rapido motociclisti ha notato uno strano scambio tra due.

