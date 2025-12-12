Degrado e spaccio vicino alla stazione | scattano le misure di prevenzione a Udine

Le forze dell'ordine di Udine hanno avviato una serie di interventi per contrastare degrado e spaccio di droga nelle vicinanze della stazione ferroviaria, tra via Buttrio e via Giulia. Le operazioni, che includono arresti, sequestri e controlli straordinari, mirano a ripristinare la sicurezza e la legalità nelle aree compromesse.

Arresti, sequestri di droga e controlli straordinari. È già in corso da tempo l'azione delle forze dell'ordine nelle aree attorno alla stazione ferroviaria di Udine, in particolare tra via Buttrio e via Giulia, zone segnate da degrado e presenza di immobili abbandonati.

