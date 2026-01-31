S&P conferma il rating BBB+ dell’Italia e alza l’outlook Giorgetti | Il lavoro paga

L’agenzia di rating S&P ha confermato il voto BBB+ per l’Italia e ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo. Il governo festeggia, con il ministro Giorgetti che sottolinea: “Il lavoro paga”. La notizia arriva all’inizio dell’anno e dà una spinta di fiducia alle prospettive economiche del paese.

Il nuovo anno si apre con uno scatto in avanti rispetto al 2025. L’agenzia “ S&P”, infatti, ha pubblicato sul suo sito le nuove tabelle da cui emerge non solo la conferma del rating dell’Italia ‘BBB+’ ma anche l’innalzamento dell’outlook, che passa da “stabile” a “positivo”. Questo il gradino precedente rispetto al ritorno “in serie A” tra le Big Three, Tempestivo il commento del ministro dell’Economia del governo Meloni, Giancarlo Giorgetti, che appresi i dati ha commentato: “La traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste. Il lavoro paga”. Italia registra avanzi primari nonostante il superbonus. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

