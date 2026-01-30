S&P Global Ratings alza l’outlook dell’Italia a positivo e conferma il rating BBB+. La decisione arriva dopo mesi di attese e segnala una fiducia crescente nel Paese. Giorgetti commenta:

S&P Global Ratings ha rivisto l’outlook dell’Italia da stabile a positivo, confermando al tempo stesso il rating sovrano di lungo termine a BBB+ sia in valuta estera che in quella locale, con rating di breve periodo A-2. La decisione è stata comunicata nella serata di oggi, 30 gennaio 2026, e rappresenta un miglioramento della prospettiva sul merito di credito del Paese, senza ancora tradursi in un aumento del giudizio formale. Conti esteri solidi e debito sotto controllo. Secondo l’agenzia, le prospettive positive riflettono l’aspettativa che, nonostante la persistente incertezza legata al commercio internazionale, il settore privato continui a sostenere i surplus delle partite correnti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - S&P alza l’outlook dell’Italia a positivo, rating confermato a BBB+. Giorgetti: "Il lavoro paga"

