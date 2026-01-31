Sono entrata nell’azienda di papà Tonino Lamborghini guido un settore ma ho cominciato con la gavetta facendo fotocopie | parla Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini racconta i suoi inizi: ha lavorato come semplice stagista, facendo fotocopie, prima di entrare a far parte dell’azienda di famiglia. Ora, guida un settore, ma ricorda bene quei primi passi duri e senza appoggi.

“La mia esperienza alla Tonino Lamborghini è cominciata tanti anni fa con la normale gavetta: venivo qui e facevo le fotocopie. Ho respirato per davvero cosa significa vivere un’azienda e anche tutte le sue scalinate. Poi a un certo punto ho deciso che era il momento di mettermi alla prova per vedere che cosa era veramente il mondo e aumentare la mia consapevolezza”: così Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, a proposito del suo ingresso nell’azienda di famiglia. 33 anni, guida il settore Healthy Lifestyle e a Il Resto del Carlino racconta anche cosa le sia rimasto delle sue esperienza nel mondo dello spettacolo, della musica e dei reality: “Tutti mi hanno messo a contatto con la creatività e con l’importanza delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

