Dalla ribellione al ruolo di responsabile | Ginevra Lamborghini abbandona i riflettori per guidare l’azienda di famiglia

Ginevra Lamborghini lascia la televisione e si prende le redini dell’azienda di famiglia. Dopo anni passati sotto i riflettori, la figlia di Tonino Lamborghini ha deciso di cambiare rotta. Ora lavora come responsabile e punta a rilanciare il marchio di famiglia, lasciando alle spalle la ribellione. La sua scelta segna un passo importante nella storia dell’azienda, che ora guarda al futuro con una nuova leadership.

Ginevra Lamborghini, figlia del fondatore Tonino Lamborghini e nipote del leggendario Ferruccio, ha abbandonato i riflettori della televisione per assumere un ruolo strategico all’interno dell’azienda di famiglia. A 33 anni, dopo anni trascorsi tra i palcoscenici del Grande Fratello Vip, le trasmissioni di intrattenimento e i primi passi nel mondo della moda, ha scelto di tornare al cuore del suo patrimonio, non come ereditiera in posa, ma come manager con responsabilità reali. Il suo nuovo incarico, confermato a Bologna il 30 gennaio 2026, riguarda il settore Healthy Lifestyle, una linea di prodotti che punta a un’immagine di lusso sostenibile e benessere, in linea con le nuove tendenze globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla ribellione al ruolo di responsabile: Ginevra Lamborghini abbandona i riflettori per guidare l’azienda di famiglia Approfondimenti su Ginevra Lamborghini Ginevra Lamborghini, dal Grande fratello vip al gelo con Elettra e ora manager nell’azienda di famiglia: la nuova vita dell'ereditiera Da star del Grande Fratello Vip a manager nell’azienda di famiglia, Ginevra Lamborghini cambia rotta. Ginevra Lamborghini fa impresa: “Una linea nel brand di famiglia” Ginevra Lamborghini fa il suo ingresso nel mondo dell’azienda di famiglia, portando avanti la tradizione con una prospettiva moderna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ginevra Lamborghini Argomenti discussi: Il grande cinema, l’America e la libertà; Sissi l’Imperatrice: la ribellione di una sovrana inquieta in scena in Sardegna; Il tramonto della ribellione curda siriana; INTERVISTE I Giacomo Giorgio:Una ribellione senza violenza, ma basata sull’ingegno. Non parla con la sorella Elettra dal 2019. La tv, la musica, il flirt con Antonino Spinalbese e il ritorno dal fidanzato storico Edoardo Casella: chi è Ginevra Lamborghini - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.