Modena Daniela Ruggi scomparsa | sono della donna i resti trovati in un rudere a Vitriola

Svolta nel caso di Daniela Ruggi a Modena. I resti trovati in un rudere a Vitriola sono della donna scomparsa lo scorso 18 settembre. La 32enne era stata dimessa dall’ospedale di Sassuolo e accompagnata a casa, poi più niente. Ora si aspetta l’autopsia, ma la procura ha già aperto un’indagine. La comunità è sotto shock.

Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa il 18 settembre del 2024 da Vitriola (Modena) dopo essere stata accompagnata a casa in seguito alle dimissioni dal pronto soccorso dell'Ospedale di Sassuolo. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sono della donna i resti umani trovati lo scorso 1° gennaio in una torre abbandonata a Vitriola, non lontano dall'abitazione della donna. Nei giorni scorsi era stato prelevato il dna da alcuni oggetti personali della 32enne e dalla madre della donna, e ora il confronto ha dato esito positivo. Non si avevano notizie di Daniela Ruggi dal 19 settembre 2024.

