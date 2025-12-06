Sondaggi politici tutto il campo largo guadagna voti | quali partiti sono in testa

Pd, M5s, Avs, Italia viva e +Europa: nell'ultimo mese tutti hanno guadagnato voti, anche se si parla di aumenti lievi. Dall'altra parte, la Lega cresce ma FdI e Forza Italia sono in discesa. Ecco i risultati del nuovo sondaggi politico Dire-Tecnè. 🔗 Leggi su Fanpage.it