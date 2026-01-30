Quando parte Sofia Goggia nel superG di Crans Montana 2026 | orario n di pettorale tv

Domani alle 11, Sofia Goggia scenderà in pista per il superG di Crans Montana, prima prova di Coppa del Mondo 2025-2026. Saranno otto le azzurre al via, pronte a dare battaglia sulla neve svizzera. La gara si svolgerà in una mattinata fredda, con il pubblico che attende con trepidazione le imprese delle nostre atlete.

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Crans Montana (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 31 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.24.00: il superG femminile di Crans Montana, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Per il superG femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

