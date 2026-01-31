LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi!

Questa mattina a Crans Montana Sofia Goggia torna in pista e si piazza in testa nel SuperG, davanti a Melesi. La campionessa italiana non si dà per vinta e sfodera una prova forte, mantenendo il primo posto durante tutta la discesa. La gara è ancora in corso e molti occhi sono puntati su di lei, pronta a difendere il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.31 Non partirà Lindsey Vonn. Italia ad un passo dalla doppietta! 11.30 La ceca Ester Ledecka è settima a 66 centesimi. 11.29 GRANDISSIMA, ECCEZIONALE! Ha sciato forte, ma con raziocinio, senza prendersi rischi eccessivi nei tratti più impegnativi. Sofia Goggia è in testa con 24 centesimi su Roberta Melesi! Si sogna la doppietta! 11.28 PRIMAAAAAAAAAAAAAAA!!!! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi! Approfondimenti su Crans Montana SuperG LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Melesi in testa, aspettando le favorite Questa mattina a Crans Montana si sono appena concluse le prove di discesa maschile in vista della gara di SuperG. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Melesi in testa, Brignone e Curtoni hanno rischiato di cadere Questa mattina a Crans Montana si corre il SuperG di sci alpino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana SuperG Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.33 La ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG femminile e prova discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSiamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l'ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell'annata, le Olimpiadi. La Coppa del ... oasport.it GIORNATA RICCA Cosa è meglio di un appuntamento con lo sci alpino Quando in programma ce ne sono due! L’attenzione è tutta per il superG femminile di Coppa del Mondo alle 11… Ma già ora, sempre a Crans Montana, ci sono gli uomini jet co - facebook.com facebook A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.