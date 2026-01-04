Sofia Goggia punta la top-5 del Prize Money Ranking e dà appuntamento alla velocità | il calendario delle prossime gare

Sofia Goggia, attualmente sesta nel Prize Money Ranking della FIS, si prepara a disputare le prossime gare di velocità. La classifica, che valuta i premi ottenuti nella Coppa del Mondo di sci alpino, riflette il rendimento dell’atleta e il suo obiettivo di raggiungere la top-5. Di seguito, il calendario delle gare in programma per le prossime settimane.

Sofia Goggia si conferma al sesto posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS tenendo in considerazione esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati conseguiti nella Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’undicesimo posto nel gigante di Kranjska Gora, arrivato rimontando ben sedici posizioni sulla pista Podkoren nella località slovena, la fuoriclasse bergamasca ha messo da parte 114.539 euro ed è in scia alla statunitense Lindsey Vonn (118.729 euro) nella graduatoria dominata dall’altra americana Mikaela Shiffrin con 343.036 euro. Lasciati alle spalle i due giganti di Semmering e Kranjska Gora, ora è finalmente arrivato il momento di ributtarsi nell’amata velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

