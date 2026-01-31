Società in bilico tra libertà e controllo | il futuro incerto del 2027 secondo Sergio Rizzo

Il 2027 si avvicina e l’Italia si trova in bilico. Dopo una lunga campagna elettorale, si è verificata un’astensione di massa che ha lasciato il Paese senza una vera guida. I cittadini sono sempre più disillusi e il sistema democratico fatica a reggere questa perdita di fiducia. La situazione è difficile e nessuno sa ancora come andrà a finire.

Il 2027 potrebbe non essere un anno come gli altri. In un'Italia segnata da un'improvvisa e massiccia astensione elettorale, il sistema democratico vacilla sotto il peso di una crisi di fiducia senza precedenti. Le elezioni presidenziali di settembre di quell'anno non producono un risultato chiaro: la maggioranza dei cittadini si astiene, rifiutando di partecipare al processo politico. Il vuoto di legittimità che ne deriva apre le porte a un'escalation di emergenze. Il premier eletto, capo di una coalizione di destra con un profilo deciso e autoritario, scompare misteriosamente, lasciando il Paese senza guida.

