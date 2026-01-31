Questa sera, Sergio Rizzo torna a parlare di politica e futuro. Alle 21, sarà alla Sala del Podestà di Pratovecchio per presentare il suo libro

PRATOVECCHIO Doppio appuntamento oggi con Sergio Rizzo. Stasera alle 21 l’autore sarà alla Sala del Podestà di Pratovecchio con il suo " 2027. Fuga dalla democrazia " edito da Solferino in un incontro condotto da Gabriele Grazi della Feltrinelli Point. Prima alle 17.30, evento alla Biblioteca di Castiglion Fiorentino, conduce il pomeriggio letterario Luca Amodio. Siamo alle elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile (ma verosimile) devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo – leader decisionista di una coalizione di destra – sembra svanire nel nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga dalla democrazia. Il 2027 di Sergio Rizzo

Approfondimenti su Fuga dalla democrazia

Sabato sera a Pratovecchio si tiene la presentazione del libro di Sergio Rizzo,

Nel suo discorso di fine anno, Sergio Mattarella sottolinea l’importanza della pace e della democrazia, invitando i giovani a scegliere il proprio futuro con responsabilità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Un libro alla volta - 2027 fuga dalla Democrazia di Sergio Rizzo

Ultime notizie su Fuga dalla democrazia

Argomenti discussi: Fuga dalla democrazia. Il 2027 di Sergio Rizzo; 2027. Fuga dalla democrazia. Sergio Rizzo porta la sua ultima fatica letteraria a Castiglion Fiorentino; Sergio Rizzo a Pratovecchio Stia per la presentazione del suo libro 2027. Fuga dalla democrazia; Sergio Rizzo presenta il suo ultimo libro.

Sergio Rizzo a Pratovecchio Stia per la presentazione del suo libro 2027. Fuga dalla democraziaSergio Rizzo a Pratovecchio Stia per presentare il suo libro 2027. Fuga dalla democrazia edito da Solferino. L'incontro con il giornalista e scrittore è in programma dalle 21 di sabato 31 gennaio ne ... corrierediarezzo.it

2027. Fuga dalla democrazia, presentazione del libro di Sergio RizzoÈ in programma sabato 31 gennaio (ore 21:00) presso la Sala del Podestà di Pratovecchio la presentazione del libro 2027. Fuga dalla democrazia del giornalista e scrittore Sergio Rizzo, edito da ... arezzonotizie.it

PRATOVECCHIO . 31 GENNAIO ORE 21 PRESENTAZIONELIBRO “2027. FUGA DALLA DEMOCRAZIA” DI SERGIO RIZZO È in programma sabato 31 gennaio (ore 21:00) presso la Sala del Podestà di Pratovecchio la presentazione del libro “2027. Fuga dall - facebook.com facebook