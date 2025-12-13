Snowboard 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo Si rivede un buon Roland Fischnaller

Otto atleti azzurri si sono qualificati nella fase successiva del PGS di Cortina d’Ampezzo, segnando un ritorno positivo per Roland Fischnaller. Dopo l’esordio in Cina, la competizione prosegue con entusiasmo nella località italiana, offrendo nuove opportunità per gli snowboarder italiani di brillare sulla scena internazionale.

Dopo l’esordio in Cina, a Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard PGS 2025-2026 si sposta ora a Cortina d’Ampezzo. Sulle nevi italiani, nella giornata di oggi, prima della fase finale in programma dalle 17.30, sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili. Andiamo a scoprire i risultati e le prestazioni degli italiani. Tra gli uomini, il più veloce al termine dei due run è stato Aaron March che ha siglato il crono di 1’09?68. Terzo invece Daniele Bagozza con il tempo di 1’09?98, anticipato dal sudcoreano Sangho Lee (1’09?95). Quarta posizione finale per il detentore della sfera di cristallo Maurizio Bormolini che completa le due run con il crono di 1’10?03. Oasport.it

