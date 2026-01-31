Nella tappa di Rogla, Elisa Caffont si piazza sul podio nella gara di snowboard parallelo. La sciatrice italiana conclude una buona performance, ma alla fine deve cedere il passo alla giapponese Miki, che conquista la vittoria. È il settimo podio stagionale per l’Italia, l’ultimo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ancora un podio italiano nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo al femminile, il settimo stagionale, nell’ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel PGS di Rogla, in Slovenia, conquista la quinta top-3 stagionale Elisa Caffont. L’azzurra è terza nella specialità olimpica sul pendio sloveno: dopo essersi arresa in semifinale alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, è riuscita a prevalere nella Small Final battendo l’austriaca Sabine Payer. A vincere è la giapponese Tsubaki Miki, proprio davanti ad Hofmeister: per la nipponica secondo successo in stagione ed anche la soddisfazione di volare in solitaria (davanti a Caffont) nella classifica di Coppa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard: Elisa Caffont sul podio a Rogla in PGS. Vince la giapponese Miki

Roland Fischnaller sale in finale ai Mondiali di snowboard a Rogla.

Questa mattina a Rogla si sono svolti i quarti di finale di snowboard in vista delle Olimpiadi 2026.

