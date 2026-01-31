Sinner perde contro Djokovic | La sconfitta è una lezione per migliorarmi
Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una partita che lascia più di un commento. Dopo aver combattuto duramente, il giovane italiano perde in due set e si prende il tempo per riflettere. “La sconfitta è una lezione per migliorarmi”, ha detto Sinner, consapevole che affrontare il campione serbo serve a crescere. Djokovic, che ha giocato meno tornei quest’anno, dimostra ancora una volta perché è considerato il più grande, soprattutto in vista degli Slam. La sfida tra i due ha mostrato ancora una volta il talento di Sinner, ma anche quanto sia
“Da molti anni è il più grande giocatore, gioca meno tornei per via dell’età e di tutto il resto, ma sappiamo anche quanto siano importanti gli Slam per lui. Qui ha sempre una piccola motivazione in più, ha giocato un grande tennis e spero di poter prendere questa partita come una lezione per.🔗 Leggi su Trentotoday.it
