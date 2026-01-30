Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open, battuto da Djokovic al quinto set. Dopo aver lottato con tutte le sue forze, il giovane italiano cede nel momento decisivo, anche a causa delle palle break e di un calo fisico che si fa sentire. La sconfitta interrompe il suo percorso verso la terza vittoria consecutiva nel torneo, lasciando un amaro in bocca.

Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano e oggi Jannik è stato umano. L'azzurro ha ceduto al quinto set (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, al termine di una partita giocata al di sotto delle sue possibilità. Esulta Djokovic, 38 anni, che torna in finale. Il serbo, a caccia del 25esimo Slam (l'11esimo a Melbourne), contenderà il titolo ad Alcaraz che il trofeo non ha mai vinto. Per Sinner rimane il rimpianto di aver sbagliato nei momenti peggiori, senza mai aver dato la sensazione di essere ingiocabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner perde contro Djokovic al quinto set. Le palle break, il calo fisico e il record: la sconfitta di Jannik agli Australian Open

Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una semifinale combattuta agli Australian Open.

Jannik Sinner prende il primo set contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

