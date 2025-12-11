Simone Deromedis | Vittoria per nonno mi ha lasciato Podio speciale con Zorzi

Simone Deromedis ha conquistato la vittoria nella prima tappa della Coppa del Mondo di skicross a Val Thorens, aprendo la stagione di questa disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta ha ottenuto un risultato importante, condividendo un momento speciale sul podio con Zorzi.

Simone Deromedis ha vinto la prima tappa della Coppa del Mondo di skicross, imponendosi di forza in Val Thorens (Francia) nell'evento che ha aperto la stagione di questa specialità dello sci freestyle che vedremo anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il trentino era tra i grandi favoriti della vigilia e ha trionfato di forza in terra transalpina, conquistando il sesto successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante e incamerando 100 punti importanti nella lotta per la Sfera di Cristallo. Il Campione del Mondo 2023 ha sfruttato al meglio dei materiali eccellenti ed è stato impeccabile nei quattro turni a eliminazione diretta, culminati con un dominio totale nell'atto conclusivo.

