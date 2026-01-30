LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis a caccia del successo tra poco si parte

Sta per partire una prova importante per Simone Deromedis, che punta a conquistare un buon risultato nel live di skicross in Val di Fassa. La gara sta per iniziare, e il pubblico si aspetta una prestazione di livello. Deromedis si presenta determinato, pronto a mettersi in mostra in questa competizione cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Stiamo per vivere una prova particolarmente importante per Simone Deromedis. L'azzurro deve infatti approfittare dell'assenza del leader della classifica generale Reece Howden, clamorosamente eliminato in fase preliminare. 12.08 BUONGIORNO, Amici di OA Sport. Mancano poco più di venti minuti all'inizio della gara! Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale relativa alla gara-1 della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross in Val di Fassa. Si tratta di una giornata importantissima per Simone Deromedis che, nella fattispecie, avrà la possibilità di riaprire i giochi in ottica classifica generale.

