Milano Cortina 2026 | Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola olimpica Ci sarà anche Polonara

Il viaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, sabato 6 dicembre, partirá dalle mani di un tedoforo di eccezione: Gregorio Paltrinieri. La leggenda mondiale del nuoto, come riporta l'ANSA, darà il via al lungo percorso, che vivrà il suo start nella la cerimonia dell'accensione il giorno prima al Quirinale. Paltrinieri, 5 medaglie alle Olimpiadi (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi), sarà uno dei tanti sportivi a portare la fiaccola olimpica, in giro per l'Italia. Nella lista, che comprende nomi del calibro di Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi, vi sarà anche Achille Polonara: capitano della nazionale di basket, che in questi mesi sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia.

